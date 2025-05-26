Названы 10 признаков плохого онколога

Химиотерапевт Гордеева предупредила об опасности лечения рака травами

Химиотерапевт Ольга Гордеева заявила, что плохого онколога можно вычислить по десяти признакам. Их она назвала в своем Telegram-канале.

Гордеева предупредила, что не стоит доверять свое здоровье онкологам, которые предлагают лечиться грибами и травами, поскольку это может быть опасно. «Активные вещества в них непредсказуемо взаимодействуют с лекарствами и приводят к непредсказуемым последствиям», ─ пояснила она. Также не нужно лечиться у тех специалистов, которые рекомендуют соду как средство борьбы с раком, отметила врач.

По словам Гордеевой, под запретом в качестве терапии находятся и различные БАДы, противопаразитарные средства, препарат АСД и авторские методики. Кроме того, стоит бежать от онкологов, предлагающих почистить организм от шлаков и сесть на лечебную диету, в том числе голодание. Кроме того, врач заявила о неэффективности цитокиногенетической терапии и опровергла миф о том, что рак развивается из-за психосоматики.

Ранее онколог Владимир Ивашков рассказал о причинах рака желудка. По его словам, это заболевание может появиться из-за горячей пищи.