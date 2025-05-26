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15:27, 26 мая 2025Забота о себе

Названы 10 признаков плохого онколога

Химиотерапевт Гордеева предупредила об опасности лечения рака травами
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrei_R / Shutterstock / Fotodom

Химиотерапевт Ольга Гордеева заявила, что плохого онколога можно вычислить по десяти признакам. Их она назвала в своем Telegram-канале.

Гордеева предупредила, что не стоит доверять свое здоровье онкологам, которые предлагают лечиться грибами и травами, поскольку это может быть опасно. «Активные вещества в них непредсказуемо взаимодействуют с лекарствами и приводят к непредсказуемым последствиям», ─ пояснила она. Также не нужно лечиться у тех специалистов, которые рекомендуют соду как средство борьбы с раком, отметила врач.

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По словам Гордеевой, под запретом в качестве терапии находятся и различные БАДы, противопаразитарные средства, препарат АСД и авторские методики. Кроме того, стоит бежать от онкологов, предлагающих почистить организм от шлаков и сесть на лечебную диету, в том числе голодание. Кроме того, врач заявила о неэффективности цитокиногенетической терапии и опровергла миф о том, что рак развивается из-за психосоматики.

Ранее онколог Владимир Ивашков рассказал о причинах рака желудка. По его словам, это заболевание может появиться из-за горячей пищи.

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