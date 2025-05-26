Названы лучшие отели Крыма с песчаными пляжами и системой «все включено»

Family Resort в Евпатории вошел в список лучших отелей Крыма с песчаными пляжами

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали лучшие отели Крыма с песчаными пляжами, питанием «полный пансион» и системой «все включено». Список опубликован на сайте организации.

Так, в рейтинг вошли парк-отель «Романова», Ribera Resort & SPA, Family Resort, «Империя» и «Золотой берег» в Евпатории, «Рассветы и закаты» в селе Песчаное, «Доминика» и «Атлантик» в селе Береговое, «Солнечная долина» в селе Оленевка и «Таврида Мыс Лукулл» в селе Угловое.

В АТОР также отметили, что цены на туры на полуостров варьируются. Недельный отдых в стандартном номере с питанием «полный пансион» или системой «все включено» обойдется в среднем от 50 до 70 тысяч рублей на двоих (без учета дороги), в зависимости от категории гостиницы.

Ранее сообщалось, что на майские праздники 2025 Крым посетили 357,7 тысячи туристов, что на 34 процента больше, чем в 2024 году. В этот период полуостров стал одним из самых популярных направлений для внутреннего туризма.

