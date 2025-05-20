Россияне направились отдыхать в Крым

В майские праздники Крым посетили 357,7 тыс. туристов

В майские праздники Крым посетили 357,7 тысячи туристов, что на 34 процента больше чем, в прошлом году. Об этом сообщили в Минтуризме Крыма.

По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, за первый квартал 2025 года Крым посетило 570 тысяч туристов — на 10 процентов больше, чем в 2024 году. В майские праздники полуостров стал одним из самых популярных направлений для внутреннего туризма. Как отметили в Минтуризма Крыма, большая часть гостей прибыла в республику по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах (73 процента). Еще 20 процентов добрались по железной дороге, 7 процентов — по сухопутному маршруту через исторические регионы.

Отдыхающих принимали порядка 400 коллективных средств размещения. Загрузка крупных курортных комплексов составила 100 процентов. Больше всего туристов посетили Большую Ялту (свыше 180 тысяч человек).

Спрос на летний сезон также вырос — в настоящее время средний уровень бронирования составил 47–49 процентов. Эксперты отмечают, что число бронирований на лето выросло на 44 процента за последние две недели.

«Восстановлению спроса способствовало насыщение информационного поля объективной информацией для туристов, снижение общей тревожности туристов относительно отдыха в Крыму и улучшение логистических возможностей региона», — отметили в ведомстве.

Популярным направлением для отдыха в Крыму является посещение исторических достопримечательностей. При этом половина (51 процент) туристов выбирают направление оздоровления, санаторно-курортного лечения. Всего предстоящим летом в Крыму для туристов будут предоставлены 443 турмаршрута и 194 объекта турпоказа. К обслуживанию туристов Министерством аттестованы 524 экскурсовода.

Полуостров может предоставить жилье на любой вкус — от бюджетных автокемпингов до санаториев с лечебными программами. При этом половина туристического потока по-прежнему приходится на Южный берег, где сосредоточены отели премиум-класса, а ключевым объектом считается курорт «Мрия».

Также привлекателен культурно-познавательный и экологический туризм. Большая Крымская тропа, проходящая через 20 заповедников, уже привлекла тысячи любителей пеших походов. В прошлом году 2024 году состоялось открытие важной туристической достопримечательности Крымского полуострова — обновленной канатной дороги на Ай-Петри. За год ее посетило около 200 тысяч гостей. На плато Ай-Петри также открылся уникальный арт-объект «Шепот гор» — подарок полуострову от Урала, символизирующий единство Крымских и Уральских гор.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что туры на июнь в бюджетные отели Крыма, работающие по системе «все включено», стоят от 40 тысяч до 60 тысяч рублей на двоих (без учета проезда). Путевки в крымские отели среднего уровня обойдутся чуть дороже — от 60 до 90 тысяч рублей, а в отели высокого уровня — от 140 тысяч рублей и выше.