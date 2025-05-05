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17:22, 5 мая 2025Моя страна

Россиянам раскрыли цены на отдых в отелях «все включено» в Крыму

АТОР: Туры в бюджетные отели Крыма «все включено» стоят от 40 тысяч рублей
Алина Черненко

Фото: Server Amzayev / Russian Look / Globallookpress.com

Туры на июнь в бюджетные отели Крыма, работающие по системе «все включено», стоят от 40 тысяч до 60 тысяч рублей на двоих (без учета проезда). Цены на летний отдых на полуострове раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом путевки в крымские отели среднего уровня обойдутся чуть дороже — от 60 до 90 тысяч рублей, а в отели высокого уровня — от 140 тысяч рублей и выше.

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В АТОР также рассказали, что отелей с питанием «все включено» на полуострове немного — только 10-15 процентов от общего количества. Больше всего их на западном и восточном побережье Крыма, где есть песчаные пляжи, которые предпочитают семьи с детьми.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость ночевки в Крыму в летний период составит примерно пять тысяч рублей. Такие данные озвучил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

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