Раскрыта средняя стоимость ночевки в Крыму летом

Минтуризма Крыма: Средняя цена за номер в республике летом составит 5750 рублей

Средняя стоимость ночевки в Крыму в летний период составит примерно пять тысяч рублей. Такие данные раскрыл в беседе с «Лентой.ру» министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий в рамках пресс-тура, организованного ведомством.

По его словам, номера в отелях Крыма в предстоящем курортном сезоне будут стоить в среднем 5750 рублей за ночь. В Минтуризма республики также спрогнозировали цены на отдых на майских праздниках.

«По данным туроператоров, туры в Крым на двоих на 6-7 ночей на майские праздники (заезды 30 апреля — 1 мая) в отели категории три звезды с питанием "завтраки" начинаются от 21 тысячи рублей», — отметил Ганзий.

Ранее Крым назвали главной заменой курортам Анапы, которые оказались непригодны для купания из-за разлива мазута. Помимо Крыма, в список популярных направлений для отдыха на праздники у моря вошли Каспийское море, Абхазия и Калининградская область.