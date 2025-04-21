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16:27, 21 апреля 2025Путешествия

Названы четыре альтернативных Анапе направления для отдыха у моря

Сервис Ostrovok назвал Крым и Абхазию главными альтернативами Анапе
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Крым назвали главным альтернативным Анапе направлением для отдыха у моря. Рейтинг из четырех пляжных курортов, которые будут популярны в предстоящем курортном сезоне, раскрыли эксперты онлайн-сервиса Ostrovok, результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики сервиса, уже сейчас число бронирований в Крым на лето опережает прошлогодние значения на 16 процентов. Особенно активно туристы выбирают южное побережье — например, Гурзуф, Севастополь и Алушту. Кроме того, растет спрос на Евпаторию.

На втором месте по популярности у россиян будет Абхазия — по спросу на лето она в два раза опережает Турцию и лидирует среди всех зарубежных курортов. Больше всего туристы проявляют интерес к Сухуму, Гагре и Новому Афону. Также кратный рост бронирований демонстрируют Гудаута и Лдзаа.

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В качестве альтернативы Черному морю путешественники также могут отправиться на побережье Каспийского моря — в Дагестан. «Курорты Каспийского моря, такие как Махачкала, Каспийск, Дербент и Избербаш, летом предлагают теплое море с пологим заходом и широкие песчаные пляжи», — отметили эксперты.

Еще одним стоящим направлением для летнего отдыха назвали Калининград и курорты Балтийского моря — Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Пионерский и Балтийск.

Ранее в апреле власти Краснодарского края показали карту, на которой зеленым цветом отмечены доступные для купания пляжи курортного города Анапа. Выяснилось, что в Темрюкском районе доступными для купания остаются около 130 километров прибрежной территории. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала ехать на море в Крым, так как там наблюдаются лишь небольшие выбросы мазута.

В конце 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в сумме 9000 тонн мазута. В результате нефтепродукты попали в Черное море и были выброшены на пляжи Краснодарского края и Крыма.

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