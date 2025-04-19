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12:13, 19 апреля 2025Путешествия

Опубликована карта доступных для купания пляжей Анапы

Власти Краснодарского края показали карту с доступными для купания пляжами Анапы
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Власти Краснодарского края показали карту, на которой зеленым цветом отмечены доступные для купания пляжи курортного города Анапа. Пост опубликован в официальном Telegram-канале оперативного штаба региона.

Как уточняется в посте, в Темрюкском районе доступными для купания остаются около 130 километров прибрежной территории. В нее входят, например, пляжи станицы Тамань и поселка Сенной, а также все побережье Азовского моря в границах Темрюкского района.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала россиянам безопасные для летнего отдыха зоны на побережье Черного моря. Она заявила, что отдыхать будет безопасно в Крыму и Севастополе, поскольку там наблюдаются лишь небольшие выбросы мазута.

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