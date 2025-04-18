Россиянам назвали безопасные для летнего отдыха зоны на побережье Черного моря

Роспотребнадзор: Курортный сезон в Анапе не может быть открыт

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала россиянам безопасные для летнего отдыха зоны на побережье Черного моря. Об этом сообщает Telegram-канал РБК.

По ее словам, в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края курортный сезон не может быть открыт. Это связано с повторными выбросами мазута. А вот в Крыму и Севастополе безопасно, заключила она. Там наблюдаются лишь небольшие выбросы.

Ранее глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский отметил, что в настоящее время пляжи Анапы уже не выглядят так, как в начале 2025 года, когда произошел разлив нефтепродуктов. Однако, по его словам, пока нет уверенности, что к маю их приведут в то состояние, когда там можно будет отдыхать.