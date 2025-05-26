Неожиданный предмет гардероба назвали модной заменой платьям на лето

Vogue назвал мини-плащи модной заменой платьям на лето 2025 года

Редакторы французской версии журнала Vogue назвали неожиданный предмет гардероба модной заменой платьям на лето 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о мини-версиях плащей, которые продемонстрировали на публике многие знаменитости. Так, американо-британская актриса и манекенщица Аня Тейлор-Джой посетила показ в Париже в данном предмете гардероба из черной кожи, а модель Алекс Консани появилась на Каннском кинофестивале в подобном изделии молочного оттенка. Кроме того, в нарядах в указанном стиле запечатлели манекенщиц Эльзу Хоск и Хейли Бибер.

Также журналисты отметили, что мини-тренчи включили в свои коллекции такие известные бренды, как Dior, Gucci и Prada.

Ранее в мае редакторы британской версии журнала Glamour назвали неожиданный тренд в купальниках на лето 2025 года.