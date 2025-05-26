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15:34, 26 мая 2025Ценности

Неожиданный предмет гардероба назвали модной заменой платьям на лето

Vogue назвал мини-плащи модной заменой платьям на лето 2025 года
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Legion-Media

Редакторы французской версии журнала Vogue назвали неожиданный предмет гардероба модной заменой платьям на лето 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о мини-версиях плащей, которые продемонстрировали на публике многие знаменитости. Так, американо-британская актриса и манекенщица Аня Тейлор-Джой посетила показ в Париже в данном предмете гардероба из черной кожи, а модель Алекс Консани появилась на Каннском кинофестивале в подобном изделии молочного оттенка. Кроме того, в нарядах в указанном стиле запечатлели манекенщиц Эльзу Хоск и Хейли Бибер.

Также журналисты отметили, что мини-тренчи включили в свои коллекции такие известные бренды, как Dior, Gucci и Prada.

Ранее в мае редакторы британской версии журнала Glamour назвали неожиданный тренд в купальниках на лето 2025 года.

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