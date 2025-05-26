Осенью в России ограничат число банковских карт на одного человека

С осени россиянам запретят иметь более 20 банковских карт

Уже осенью в России введут лимит на количество банковских карт — россияне смогут завести себе только 20 карт, пять из которых могут быть в одном банке. Об этом сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Пока звучит предложение — всего 20 карт и пять в одном банке, но, мне кажется, и это чрезмерно, будем обсуждать», — рассказал Аксаков. Он отметил, что в июне эту инициативу планируют внести в нижнюю палату. Много времени на ее принятие не потребуется, добавил депутат.

Эта мера должна помочь в борьбе с мошенниками, которые под разными предлогами уговаривают своих жертв завести несколько банковских счетов и передать данные от них. В дальнейшем эти счета используются для того, чтобы выводить украденные деньги.

Как отмечают «Известия» со ссылкой на кредитные организации, инициатива нуждается в доработке, чтобы быть наиболее эффективной. «Пока неясно, будут ли распространяться предлагаемые Центробанком лимиты на оформление банковских карт "здесь и сейчас" или, допустим, после определенного времени», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что за помощь мошенникам у российского дроппера взыскали свыше 680 тысяч рублей.