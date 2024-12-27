За помощь мошенникам у российского дроппера взыскали свыше 680 тысяч рублей

По иску прокуратуры с дроппера из Татарстана взыскали свыше 680 тысяч рублей

В Республике Татарстан с дроппера взыскали свыше 680 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 27 декабря в своем Telegram-канале сообщает республиканская прокуратура.

По данным надзорного ведомства, молодой человек оказал содействие мошенникам в обмане пожилой жительницы Казани, которой они представились силовиками и убедили ее перевести 590 тысяч рублей на «безопасный счет». После того как был установлен дроппер, через которого деньги женщины были украдены, прокуратура обратилась с иском о взыскании похищенного с процентами.

В результате пенсионерке вернули свыше 680 тысяч рублей.

Дропперами называют людей, вовлеченных в преступные схемы телефонных мошенников с Украины. Кураторы из украинских кол-центров (дроповоды) дают им подробные инструкции и пошагово ведут до жертвы, у которой ранее выманили деньги, чтобы забрать их и вывести на криптовалютный счет. Дропперов могут вовлекать в мошеннические действия обманом или шантажом, но некоторые выбирают работу на аферистов добровольно.

Подробнее о дропперах «Лента.ру» ранее рассказывала в одном из своих материалов.