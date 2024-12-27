Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:16, 27 декабря 2024Силовые структуры

За помощь мошенникам у российского дроппера взыскали свыше 680 тысяч рублей

По иску прокуратуры с дроппера из Татарстана взыскали свыше 680 тысяч рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Республике Татарстан с дроппера взыскали свыше 680 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 27 декабря в своем Telegram-канале сообщает республиканская прокуратура.

По данным надзорного ведомства, молодой человек оказал содействие мошенникам в обмане пожилой жительницы Казани, которой они представились силовиками и убедили ее перевести 590 тысяч рублей на «безопасный счет». После того как был установлен дроппер, через которого деньги женщины были украдены, прокуратура обратилась с иском о взыскании похищенного с процентами.

В результате пенсионерке вернули свыше 680 тысяч рублей.

Дропперами называют людей, вовлеченных в преступные схемы телефонных мошенников с Украины. Кураторы из украинских кол-центров (дроповоды) дают им подробные инструкции и пошагово ведут до жертвы, у которой ранее выманили деньги, чтобы забрать их и вывести на криптовалютный счет. Дропперов могут вовлекать в мошеннические действия обманом или шантажом, но некоторые выбирают работу на аферистов добровольно.

Подробнее о дропперах «Лента.ру» ранее рассказывала в одном из своих материалов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на отказ норвежского судна спасать российских моряков

      Леонардо Ди Каприо попал в объективы папарацци на свидании с 26-летней супермоделью

      В Европе создадут запасы американского виски в ожидании торговых войн

      В ВСУ рассказали о выполнении ТЦК планов по мобилизации за счет «алкоголиков на лавочках»

      Вызвавшую смех капсулу времени нашли в российском регионе

      Акционеры Ozon одобрили переезд компании в Россию

      Путин присвоил экс-журналистке ранг чрезвычайного посланника

      ФСБ опубликовала видео с готовившими теракт в Москве боевиками

      Бывший футболист сборной России назвал сроки возвращения команды на международные турниры

      В российском городе осудили двух мужчин за хулиганство и угрозу расправой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше