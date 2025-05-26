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15:28, 26 мая 2025Путешествия

Пассажир устроил истерику после отказа в посадке на рейс и попал на видео

Алина Черненко

Пассажир авиакомпании American Airlines устроил истерику после отказа в посадке на рейс из-за большого количества ручной клади. Инцидент попал на видео, опубликованное в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на него обратил внимание британский таблоид Daily Mail.

Уточняется, что мужчина, который собирался лететь из США в Австралию, устроил скандал у выхода на посадку в международном аэропорту Лос-Анджелеса. На размещенных в сети кадрах герой ролика в шортах, сандалиях, с двумя небольшими чемоданами и рюкзаком спорит с сотрудниками воздушной гавани, преградившими ему путь. Затем пассажир разворачивается и уходит, с досады ударяя чемоданом по турникету.

Пользователи соцсети в комментариях осудили поведение путешественника. «Прошу как австралиец — вы можете оставить его там? Пожалуйста!», «И все это он делает в сандалиях», «Представьте, что сидите в среднем кресле во время 15-часового перелета рядом с ним», — написали возмущенные юзеры.

В апреле пассажир российской авиакомпании Utair закатил истерику в самолете. Его разозлили шум двигателя и улыбка бортпроводника.

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