Пенсионер открыл стрельбу по школьницам из-за черешни в российском регионе

В Ростове-на-Дону пенсионер открыл стрельбу по подросткам, есть раненый

В Ростове-на-Дону 69-летний пенсионер открыл стрельбу по подросткам, которые собирали черешню у него на участке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В полицию обратилась жительница города с сообщением о том, что в ее дочь стрелял мужчина. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что трое школьниц пробрались на чужой участок за ягодами, а хозяин, заметив это, выбежал на улицу, стал кричать, а затем достал воздушное оружие.

Одна из пуль попала в подростка. Полицейские изъяли оружие, устанавливаются обстоятельства. По результатам проверки будет принято решение.

Ранее сообщалось, что в Казани в детском саду задержали мужчину с ножом.