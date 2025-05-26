Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:37, 26 мая 2025Силовые структуры

Пенсионер открыл стрельбу по школьницам из-за черешни в российском регионе

В Ростове-на-Дону пенсионер открыл стрельбу по подросткам, есть раненый
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону 69-летний пенсионер открыл стрельбу по подросткам, которые собирали черешню у него на участке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В полицию обратилась жительница города с сообщением о том, что в ее дочь стрелял мужчина. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что трое школьниц пробрались на чужой участок за ягодами, а хозяин, заметив это, выбежал на улицу, стал кричать, а затем достал воздушное оружие.

Одна из пуль попала в подростка. Полицейские изъяли оружие, устанавливаются обстоятельства. По результатам проверки будет принято решение.

Ранее сообщалось, что в Казани в детском саду задержали мужчину с ножом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия сняла ограничения по дальности с военных поставок Украине

    Врачей московского роддома осудили за гибель двух детей

    Появились подробности об остающихся в украинском плену российских военных

    Россиян предупредили о крупнейшей за 20 лет вспышке лихорадки в азиатской стране

    Мама Мия из Новосибирского зоопарка показала своих котят

    Выявлен неожиданный вред поцелуев

    В ЕС высказались об ужесточении санкций

    У Леры Кудрявцевой захотели отсудить крупную сумму

    Трамп назвал Байдена отбросом

    Женщина начала говорить с английским акцентом после операции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости