В российском городе мужчина с ножом проник в детский сад

В Казани в детском саду задержали мужчину с ножом

В Казани задержали 18-летнего юношу в детском саду. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным канала, лысый мужчина в бежевой одежде сначала ходил около забора учреждения. Когда родители стали приводить детей в сад, он тоже зашел на территорию. Хулиган достал нож и стал неадекватно себя вести, пытаясь зайти в здание. Отцы и охранники скрутили его и передали силовикам.

Предварительно, задержанный находится в состоянии наркотического опьянения. Сейчас он в больнице.

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