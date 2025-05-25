В российском регионе подросток ранил одноклассника ножом

В Верхней Пышме подросток пырнул одноклассника ножом, пострадавший в реанимации

В Верхней Пышме подросток пырнул 12-летнего одноклассника ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Вечером 24 мая подросток получил ножевое ранение в область спины. По данным E1.RU, школьник гулял с двумя одноклассниками, один из них ударил его складным ножом в спину. Мать пострадавшего сообщила, что сын находится в реанимации.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестный напал на молодых людей со страйкбольным автоматом.