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15:09, 26 мая 2025Бывший СССР

Пленные украинцы рассказали о заминированных лагерях ВСУ

РИА Новости: Учебные лагеря ВСУ для мобилизованных были заминированы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Учебные лагеря для мобилизованных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) были заминированы по периметру с целью предотвращения дезертирства. Об этом сообщили украинские пленные из состава 425-й отдельной штурмовой бригады, передает РИА Новости.

«Нас было пять батальонов. Это, получалось, как палаточные городки были, но все в разных местах. Они были заминированы. Говорили: "Будете бежать — будете взрываться". То есть, чтобы не сбежали из учебки», — рассказал один из украинских военнослужащих, взятых в плен бойцами 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ.

При этом, по словам пленных, попытки побега жестко пресекались, а дезертиров наказывали: их приковывали к печам или заставляли рыть окопы с гирями на ногах.

Ранее глава рекрутингового центра для набора добровольцев в ВСУ от 116-й отдельной механизированной бригады Юрий Максимов признал провал мобилизации. «Государство провалило процесс мобилизации целиком и полностью: отсутствием мотивации, отсутствием должного финансирования, а также отсутствием четких сроков службы», — сообщил он.

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