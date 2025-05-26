РИА Новости: Учебные лагеря ВСУ для мобилизованных были заминированы

Учебные лагеря для мобилизованных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) были заминированы по периметру с целью предотвращения дезертирства. Об этом сообщили украинские пленные из состава 425-й отдельной штурмовой бригады, передает РИА Новости.

«Нас было пять батальонов. Это, получалось, как палаточные городки были, но все в разных местах. Они были заминированы. Говорили: "Будете бежать — будете взрываться". То есть, чтобы не сбежали из учебки», — рассказал один из украинских военнослужащих, взятых в плен бойцами 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ.

При этом, по словам пленных, попытки побега жестко пресекались, а дезертиров наказывали: их приковывали к печам или заставляли рыть окопы с гирями на ногах.

Ранее глава рекрутингового центра для набора добровольцев в ВСУ от 116-й отдельной механизированной бригады Юрий Максимов признал провал мобилизации. «Государство провалило процесс мобилизации целиком и полностью: отсутствием мотивации, отсутствием должного финансирования, а также отсутствием четких сроков службы», — сообщил он.