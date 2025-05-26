Популярный актер заявил о приоритете ментального здоровья над уборкой

Актер Власенко: Предпочитаю заниматься ментальным здоровьем вместо хозяйства

Популярный российский актер Денис Власенко заявил, что в свободное время предпочитает заниматься ментальным здоровьем вместо хозяйства. Об этом он рассказал в интервью журналу WomanHit.

Звезда сериалов «И снова здравствуйте!», «Инспектор Гаврилов», «Павел. Первый и последний» и фильма «Страсти по Матвею» ответил на вопрос, готовит ли он себе. Власенко отметил, что делает это не так часто, когда у него есть свободное время и желание. «На Новый год взял у мамы несколько рецептов салатов и приготовил их. Давно не ел дома, и как-то захотелось. Но в целом бытом не занимаюсь. Когда что-то требуется, вызываю специалиста. Не зря же придуманы блага — ими следует пользоваться, а не игнорировать. Что я и делаю как человек разумный. На досуге предпочитаю не хозяйством заниматься, а посвящать время своему ментальному здоровью», — заключил артист.

Ранее актриса Ольга Волкова описала свою хозяйственность фразой «бытовая дура». Она добавила, что мало похожа на свою героиню из «Папиных дочек», бабушку Антонину Семеновну.