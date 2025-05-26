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09:05, 26 мая 2025Россия

Появились кадры из атакованного ВСУ Татарстана

В сети появились кадры со звуками взрывов из атакованного ВСУ Татарстана
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) Татарстана. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах слышны звуки, похожие на стрельбу. На небе видны световые вспышки, которые быстро появляются друг за другом.

Местные жители рассказали, что звуки взрывов в небе прозвучали в районе 22:40 по московскому времени. Прием и отправку рейсов прекратил аэропорт Нижнекамска. Официально местные власти об атаках ВСУ не сообщали.

По данным Минобороны, за ночь над Татарстаном сбили один летательный аппарат. Всего над регионами России перехватили 96 дронов. Под удар также попали Брянская, Белгородская, Курская, Тульская, Орловская, Калужская, Ивановская, Рязанская, Владимирская и Ярославская области, а также Московский регион.

ЖЗЛ
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