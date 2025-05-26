Украина за ночь выпустила по России почти сотню беспилотников

Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 96 украинских беспилотников над Россией

В ночь на понедельник, 26 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России почти сотню беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что всего средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 96 украинских беспилотников над 12 регионами России. Попытки атаки были предприняты в период с 20:00 25 мая до утра 26 мая. Больше всего дронов — 31 — сбили над Брянской областью.

Еще 16 дронов перехватили над Белгородской областью, 11 – над Курской, 9 — над Тульской, 8 — над Орловской, 6 – над Московским регионом, 5 – над Калужской областью, 4 – над Ивановской, по 2 – над Рязанской и Владимирской, по одному — над Ярославской областью и Татарстаном.

Массированный налет беспилотников на Россию начался утром в воскресенье, 25 мая. За сутки с его начала, по данным Минобороны, силы ПВО сбили 148 летательных аппаратов. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.