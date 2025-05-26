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09:03, 26 мая 2025Мир

Президент Словении сообщила о подготовке к возобновлению контактов Европы и России

Пирц-Мусар: Глава ЕК сообщила о работе по возобновлению контактов с РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Наташа Пирц-Мусар

Наташа Пирц-Мусар. Фото: Jonas Roosens / Globallookpress.com

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила ей о подготовке к возобновлению контактов Европы и России, передает издание Politico.

По словам словенского лидера, фон дер Ляйен в Брюсселе «сказала, что они работают над этим», официального подтверждения этой информации от Евросоюза пока не последовало.

Пирц-Мусар считает правильным возобновление прямых переговоров. «Одной из ошибок Евросоюза было то, что мы перестали вести диалог с Россией», — подчеркнула она.

Президент Словении призвала ЕС осуществлять «тихую дипломатию», которая станет отправной точкой к восстановлению прямых контактов. Она также выразила мнение, что Евросоюз «не воспринимается как влиятельное политическое объединение» из-за отказа от диалога с Москвой.

Ранее премьер Саксонии, влиятельный член партии нового канцлера Германии Фридриха Мерца ХДС Михаэль Кречмер призвал обсудить с Россией запуск газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, это может стать отправной точкой для диалога с Россией.

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