Президент Словении сообщила о подготовке к возобновлению контактов Европы и России

Пирц-Мусар: Глава ЕК сообщила о работе по возобновлению контактов с РФ

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила ей о подготовке к возобновлению контактов Европы и России, передает издание Politico.

По словам словенского лидера, фон дер Ляйен в Брюсселе «сказала, что они работают над этим», официального подтверждения этой информации от Евросоюза пока не последовало.

Пирц-Мусар считает правильным возобновление прямых переговоров. «Одной из ошибок Евросоюза было то, что мы перестали вести диалог с Россией», — подчеркнула она.

Президент Словении призвала ЕС осуществлять «тихую дипломатию», которая станет отправной точкой к восстановлению прямых контактов. Она также выразила мнение, что Евросоюз «не воспринимается как влиятельное политическое объединение» из-за отказа от диалога с Москвой.

Ранее премьер Саксонии, влиятельный член партии нового канцлера Германии Фридриха Мерца ХДС Михаэль Кречмер призвал обсудить с Россией запуск газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, это может стать отправной точкой для диалога с Россией.

