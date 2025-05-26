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10:22, 26 мая 2025Бывший СССР

Пушилин заявил о росте числа пленных солдат ВСУ

Пушилин: Количество пленных солдат ВСУ на линии фронта выросло
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Количество пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всей линии фронта заметно выросло. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Видим, что количество пленных со стороны Украины увеличилось в последнее время», — указал глава ДНР.

Пушилин уточнил, что среди пленных можно выделить три группы: насильно пойманные ТЦК и мобилизованные, подписавшие контракт и те, кто пошел по идеологическим соображениям. По словам главы региона, последняя категория представляет собой наиболее опасного противника.

Ранее Пушилин заявил, что подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) добились продвижения на трех участках фронта в ДНР. Он уточнил, что успех российских военных наблюдается в районах Великой Новоселки, Константиновки и Красноармейска. По его словам, продвижение ВС РФ к границе Днепропетровской области вызвало обеспокоенность у ВСУ.

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