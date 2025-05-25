Пушилин заявил о продвижении ВС РФ в ДНР

Пушилин заявил о продвижении ВС РФ сразу на трех направлениях в ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) добились продвижения на трех участках фронта в ДНР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что успех российских военных наблюдается в районах Великой Новоселки, Константиновки и Красноармейска. По его словам, продвижение ВС РФ к границе Днепропетровской области вызвало обеспокоенность у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Поэтому украинские военные перебросили подкрепления в этот район.

Ранее ВС РФ заняли Романовку в ДНР. До этого в Минобороны сообщило о взятии под контроль Локни в Сумской области.

