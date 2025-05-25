Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:23, 25 мая 2025Бывший СССР

Пушилин заявил о продвижении ВС РФ в ДНР

Пушилин заявил о продвижении ВС РФ сразу на трех направлениях в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) добились продвижения на трех участках фронта в ДНР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что успех российских военных наблюдается в районах Великой Новоселки, Константиновки и Красноармейска. По его словам, продвижение ВС РФ к границе Днепропетровской области вызвало обеспокоенность у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Поэтому украинские военные перебросили подкрепления в этот район.

Ранее ВС РФ заняли Романовку в ДНР. До этого в Минобороны сообщило о взятии под контроль Локни в Сумской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это выглядит как издевательство». На Украине возмутились обменом военнопленными с Россией и пожаловались на возвращение «подонка»

    В столичных аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

    Пушилин заявил о продвижении ВС РФ в ДНР

    На подлете к Москве сбили еще два беспилотника

    В российском регионе подожгли склад волонтеров с вещами для военных на СВО

    Обломки БПЛА ВСУ упали рядом со школой в Подмосковье

    В Европе предупредили украинцев о риске для каждого в случае продолжения боевых действий

    Появились кадры с места подрыва железнодорожного полотна в Белгородской области

    Назван способ замедлить возрастные изменения после 40 лет

    На Украине заметили билборд с призывом помолиться за Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости