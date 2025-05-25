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12:38, 25 мая 2025Россия

Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Армия России заняла Романовку в ДНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Армия России заняла Романовку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в cводке о ходе специальной военной операции.

Контроль над населенным пунктом установили подразделения Южной группировки российских войск в зоне спецоперации, отметили в военном ведомстве.

25 мая Минобороны сообщило о завершении обмена пленными в формате «1000 на 1000». Он прошел в три этапа.

Ранее Минобороны сообщило о взятии под контроль Локни в Сумской области. В группировке войск «Север» уточнили, что выполняют задачу по созданию буферной зоны на границе России и Украины. Такая задача была поставлена группировке после полного освобождения Курской области.

ЖЗЛ
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