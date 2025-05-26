Путин призвал «душить» иностранные сервисы

Путин заявил, что нужно душить не до конца ушедшие из РФ зарубежные IT-сервисы

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестких мер в отношении иностранных IT-сервисов, которые не до конца ушли с российского рынка, но при этом действуют против страны. Его слова приводит ТАСС.

По мнению главы государства, их следует «душить». «Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью, вот и все!» — сказал он во время встречи с представителями деловых кругов.

Ранее Путин высказался о возможном возвращении компании «Макдоналдс» в Россию. Он заявил, что в этом случае ей не будут «стелить дорожку», поскольку эта компания поставила всех в трудное положение и «смылась».