Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:25, 26 мая 2025Россия

Путин призвал «душить» иностранные сервисы

Путин заявил, что нужно душить не до конца ушедшие из РФ зарубежные IT-сервисы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Grigory Sysoev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестких мер в отношении иностранных IT-сервисов, которые не до конца ушли с российского рынка, но при этом действуют против страны. Его слова приводит ТАСС.

По мнению главы государства, их следует «душить». «Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью, вот и все!» — сказал он во время встречи с представителями деловых кругов.

Ранее Путин высказался о возможном возвращении компании «Макдоналдс» в Россию. Он заявил, что в этом случае ей не будут «стелить дорожку», поскольку эта компания поставила всех в трудное положение и «смылась».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия готовила «самый страшный» с начала СВО воздушный удар по Украине. Его отменили в последний момент

    Дачникам назвали секрет идеального полива

    Американский сенатор пригрозил Путину санкциями

    Путин призвал «душить» иностранные сервисы

    Шахматист Непомнящий рассказал о поступавших ему предложениях о смене гражданства

    Появились подробности о протаранившем толпу болельщиков водителе

    В украинском городе жители напали на военкомов

    В России пригрозили ударами по Европе

    В Европе отреагировали на пощечину Макрону пословицей

    41-летняя звезда сериала «Универ» снялась без штанов и бюстгальтера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости