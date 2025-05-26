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19:13, 26 мая 2025Экономика

Путин высказался о возможном возвращении «Макдоналдс»

Путин: «Макдоналдс» поставили всех в трудное положение и смылись
Кирилл Луцюк

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Если компания «Макдоналдс» решит вернуться, то Россия не станет ей «стелить дорожку». Об этом предупредил президент РФ Владимир Путин. Его процитировало ТАСС.

По его словам, эта компания поставила всех в трудное положение и «смылась». Поэтому теперь, если она захочет снова выйти на российский рынок, то работать с ней надо будет спокойно и без хамства. Однако, как полагает президент, следует проработать программу возможного возвращения тех, кто хочет вернуться, но исключительно с учетом защиты интересов российского бизнеса.

Ранее Путин пообещал посетить ресторан «Вкусно — и точка». Так он отреагировал на приглашение генерального директора этой сети Олега Пароева. До этого Путин согласился зайти и попробовать блюда в ресторане «Теремок».

В конце апреля стало известно, что компания «Макдоналдс» подала заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать свой товарный знак.

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