Путин высказался о возможном возвращении «Макдоналдс»

Путин: «Макдоналдс» поставили всех в трудное положение и смылись

Если компания «Макдоналдс» решит вернуться, то Россия не станет ей «стелить дорожку». Об этом предупредил президент РФ Владимир Путин. Его процитировало ТАСС.

По его словам, эта компания поставила всех в трудное положение и «смылась». Поэтому теперь, если она захочет снова выйти на российский рынок, то работать с ней надо будет спокойно и без хамства. Однако, как полагает президент, следует проработать программу возможного возвращения тех, кто хочет вернуться, но исключительно с учетом защиты интересов российского бизнеса.

Ранее Путин пообещал посетить ресторан «Вкусно — и точка». Так он отреагировал на приглашение генерального директора этой сети Олега Пароева. До этого Путин согласился зайти и попробовать блюда в ресторане «Теремок».

В конце апреля стало известно, что компания «Макдоналдс» подала заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать свой товарный знак.