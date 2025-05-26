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18:12, 26 мая 2025Россия

Путин заявил о вынужденном начале спецоперации

Президент Путин: Россию буквально вынудили начать спецоперацию
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россию буквально вынудили начать специальную военную операцию (СВО). Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее Путин сообщил, что Москва желает завершить конфликт на Украине как можно скорее, но на своих условиях. Также президент обратил внимание, что Россия не желает «воевать бесконечно», но при этом сдавать позиции не собирается.

Российский лидер уже называл быстрый способ завершить конфликт на Украине. По его словам, в том случае, если США прекратят поставлять оружие Киеву, этого можно будет добиться за несколько недель.

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