Раскрыта правильная стратегия борьбы с перхотью

Эндокринолог Янг посоветовала изменить рацион, чтобы справиться с перхотью

Перхоть — довольно распространенное заболевание, однако справиться с ним можно в домашних условиях. Правильную стратегию борьбы с этой проблемой раскрыла эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале.

Прежде всего Янг посоветовала людям с перхотью изменить рацион. «Увлечение сладостями может способствовать ее появлению. Сахар является идеальной пищей для грибка, который влияет на развитие перхоти», ─ пояснила она.

Также врач рекомендовала привести в порядок нервную систему, так как из-за стресса, повышенной тревожности и недостатка сна происходит выброс в кровь гормона кортизола, который провоцирует спазм капилляров и ослабляет защитные функции кожи.

Наконец, как отметила Янг, нужно сменить шампунь на тот, в составе которого есть такие вещества, как салициловая кислота, цинка пиритион, серные соединения и дисульфид селена.

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