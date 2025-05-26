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13:31, 26 мая 2025Забота о себе

Раскрыта правильная стратегия борьбы с перхотью

Эндокринолог Янг посоветовала изменить рацион, чтобы справиться с перхотью
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Перхоть — довольно распространенное заболевание, однако справиться с ним можно в домашних условиях. Правильную стратегию борьбы с этой проблемой раскрыла эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале.

Прежде всего Янг посоветовала людям с перхотью изменить рацион. «Увлечение сладостями может способствовать ее появлению. Сахар является идеальной пищей для грибка, который влияет на развитие перхоти», ─ пояснила она.

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Также врач рекомендовала привести в порядок нервную систему, так как из-за стресса, повышенной тревожности и недостатка сна происходит выброс в кровь гормона кортизола, который провоцирует спазм капилляров и ослабляет защитные функции кожи.

Наконец, как отметила Янг, нужно сменить шампунь на тот, в составе которого есть такие вещества, как салициловая кислота, цинка пиритион, серные соединения и дисульфид селена.

Ранее дерматолог Марта Элосуа Гонсалес заявила, что экзамены являются серьезным испытанием для кожи. По ее словам, в этот период может обостриться псориаз.

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