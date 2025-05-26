Расправившемуся с россиянкой во время интима таксисту избрали меру пресечения

Обвиняемый в убийстве пассажирки таксист из Челябинска арестован на 2 месяца

Водитель такси расправился с россиянкой и закопал ее тело в лесу

Начало событий в новости Водитель такси расправился с россиянкой и закопал ее тело в лесу

В Челябинске суд на два месяца арестовал обвиняемого в расправе над 24-летней пассажиркой таксиста на два месяца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина отправлен под стражу до 24 июля.

Ранее стало известно о его задержании. Фигуранту 36 лет. Он обвиняется по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

В ночь на 22 мая пострадавшая вышла из заведения и села в такси. Между ней и водителем произошла ссора, из-за которой мужчина остановился у остановки, напал на нее и удушил. Затем он вывез девушку в лес и закопал.