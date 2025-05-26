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10:59, 26 мая 2025Силовые структуры

Водитель такси расправился с россиянкой и закопал ее тело в лесу

В Челябинске задержан таксист, задувший пассажирку и закопавший ее в лесу
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Челябинске задержан 36-летний водитель такси, расправившийся с 24-летней пассажиркой и закопавший ее в лесу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Назначен комплекс судебных экспертиз.

По данным следствия, 22 мая местная жительница принесла заявление о пропаже дочери в полицию. По ее словам, девушка перестала выходить на связь и не появилась на работе. Правоохранители в кратчайшие сроки по камерам видеонаблюдения установили ее последнее местонахождение. Выяснилось, что в ночь на 22 мая она вышла из заведения и села в такси. Между ней и водителем произошла ссора, из-за которой мужчина остановился у остановки «ЗАО "Пластик"», напал на нее и удушил. Затем он вывез девушку в лес и закопал.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело в отношении 25-летнего таксиста из Южной Азии, отобравшего телефон у пассажира с ограниченными возможностями здоровья.

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