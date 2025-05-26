Россиянин нашел мертвого брата в квартире

78.ru: Житель Петербурга нашел мертвого брата с травмой головы в квартире

Житель Санкт-Петербурга нашел мертвого брата с травмой головы в квартире, расположенной в доме на Богатырском проспекте. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям издания, останки 53-летнего россиянина были направлены в морг для установления причин произошедшего.

Сотрудники правоохранительных органов также изъяли следы рук, обуви, ткани и биоматериалы.

До этого сообщалось, что пассажиры поезда Казань — Новосибирск несколько часов ехали с трупом в поезде. Предположительно, мужчина, купивший место на боковой полке в плацкарте, внезапно почувствовал себя плохо. Спасти его не удалось.

Еще раньше человек стал жертвой происшествия с ремонтным поездом в Новой Москве.