Стало известно о жертве происшествия с ремонтным поездом в Москве

ТАСС сообщил о смерти одного человека при сходе вагонов поезда в Новой Москве

Один человек стал жертвой происшествия с ремонтным поездом в Новой Москве. О его смерти сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, еще трое пострадали. Он пояснил, что во время работ около железнодорожной платформы Рассудово с рельс сошел ремонтный состав из шести вагонов. «Три вагона вместе с вагоном со стрелой опрокинулись на бок», — рассказал представитель оперативных служб.

О сходе вагонов в поселении Новофедоровское Новой Москвы стало известно днем 4 апреля. Как сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура, причина происшествия пока устанавливается.

Ранее на перегоне Белые Столбы — Барыбино в Подмосковье в платформу врезался вагон электрички. Как выяснилось, одна из колесных пар поезда сошла с рельсов, что привело к происшествию. В вагоне в этот момент находились около 30 пассажиров. Пострадавших нет.