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15:40, 4 апреля 2025Россия

В Новой Москве поезд сошел с рельсов

Msk1.ru: В Новой Москве ремонтный поезд сошел с рельсов, есть пострадавший
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В поселении Новофедоровское в Новой Москве ремонтный поезд сошел с рельсов, есть пострадавший. Об этом стало известно порталу Msk1.ru.

По сведениям издания, три вагона опрокинулись на бок. Предположительно, пострадал один человек.

Другие обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

До этого сообщалось, что в Амурской области произошел сход вагонов и их столкновение с грузовым поездом. Сведений о пострадавших тогда не поступало. На некоторое время на железнодорожном участке было приостановлено движение.

Еще раньше на станции в подмосковном Домодедово железнодорожная инфраструктура получила незначительные повреждения после атаки беспилотника.

ЖЗЛ
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