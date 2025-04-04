В Новой Москве поезд сошел с рельсов

Msk1.ru: В Новой Москве ремонтный поезд сошел с рельсов, есть пострадавший

В поселении Новофедоровское в Новой Москве ремонтный поезд сошел с рельсов, есть пострадавший. Об этом стало известно порталу Msk1.ru.

По сведениям издания, три вагона опрокинулись на бок. Предположительно, пострадал один человек.

Другие обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

До этого сообщалось, что в Амурской области произошел сход вагонов и их столкновение с грузовым поездом. Сведений о пострадавших тогда не поступало. На некоторое время на железнодорожном участке было приостановлено движение.

Еще раньше на станции в подмосковном Домодедово железнодорожная инфраструктура получила незначительные повреждения после атаки беспилотника.