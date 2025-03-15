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09:34, 15 марта 2025Россия

В Амурской области произошел сход вагонов и их столкновение с грузовым поездом

ТАСС: В Амурской области вагоны грузового поезда сошли с рельсов
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Архивное фото: РИА Новости

В Амурской области после схода вагонов грузового поезда с рельсов приостановлено движение на участке железнодорожных путей. Об этом со ссылкой на РЖД сообщает ТАСС.

«В 06:47 по московскому времени на перегоне Чалганы — Ушумун Забайкальской железной дороги (Амурская область) произошел сход вагонов грузового поезда с последующим столкновением с сошедшими вагонами встречного грузового поезда, следовавшего по соседнему пути», — говорится в сообщении. Согласно предварительной информации, в результате столкновения машинист встречного поезда получил травмы, детали его состояния не уточняется.

На участке приостановлено движение поездов, ожидаются задержки поссажирских составов.

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