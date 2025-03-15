В Амурской области произошел сход вагонов и их столкновение с грузовым поездом

ТАСС: В Амурской области вагоны грузового поезда сошли с рельсов

В Амурской области после схода вагонов грузового поезда с рельсов приостановлено движение на участке железнодорожных путей. Об этом со ссылкой на РЖД сообщает ТАСС.

«В 06:47 по московскому времени на перегоне Чалганы — Ушумун Забайкальской железной дороги (Амурская область) произошел сход вагонов грузового поезда с последующим столкновением с сошедшими вагонами встречного грузового поезда, следовавшего по соседнему пути», — говорится в сообщении. Согласно предварительной информации, в результате столкновения машинист встречного поезда получил травмы, детали его состояния не уточняется.

На участке приостановлено движение поездов, ожидаются задержки поссажирских составов.

Ранее сообщалось, что на станции в подмосковном Домодедово железнодорожная (ж/д) инфраструктура получила незначительные повреждения после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В результате инцидента никто из людей не пострадал.