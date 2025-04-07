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08:07, 7 апреля 2025Силовые структуры

Прокуратура начала проверку после ДТП с участием фуры и поезда в Новой Москве

Прокуратура проверит ДТП с фурой и поездом в Новофедоровском
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В Новой Москве поезд сошел с рельсов

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Прокуратура начала проверку после столкновения фуры и грузового поезда, в результате которого произошел сход локомотива в Новой Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, вечером 6 апреля водитель грузового автомобиля выехал на переезд на перегоне Усады Окружные — Детково в поселении Новофедоровское. Машинист приближавшегося к переезду поезда применил экстренное торможение, но дорожно-транспортного происшествия (ДТП) избежать не удалось.

В результате столкновения локомотив сошел с рельсов.

Сейчас прокуратура проверяет исполнение законов о безопасности движения железнодорожного транспорта. На место происшествия выехал Московско-Курский транспортный прокурор Антон Косьянов.

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