В Подмосковье пригородный поезд врезался в платформу

В Подмосковье вагон электрички столкнулся с платформой на Павелецком направлении

Вагон электрички врезался в платформу в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел вечером 15 февраля на перегоне Белые Столбы — Барыбино. По предварительным данным, одна из колесных пар последнего вагона пригородного поезда сошла с рельсов, после чего он столкнулся с пассажирской платформой. Это произошло недалеко от станции 52 километр Павелецкого направления.

Вагон получил серьезные повреждения. При этом, как уточняет Baza, никто из около 30 пассажиров, находившихся в вагоне, не пострадал. Из-за происшествия было задержано несколько поездов. К пяти часам утра движение полностью восстановили.

В данный момент расследованием инцидента занимаются сотрудники транспортной прокуратуры.

В ноябре 2024 года сообщалось, что в Московской области электричка столкнулась с асфальтоукладчиком. ЧП произошло в городском округе Щелково.

