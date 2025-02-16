В Подмосковье пригородный поезд врезался в платформу

Вагон электрички врезался в платформу в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел вечером 15 февраля на перегоне Белые Столбы — Барыбино. По предварительным данным, одна из колесных пар последнего вагона пригородного поезда сошла с рельсов, после чего он столкнулся с пассажирской платформой. Это произошло недалеко от станции 52 километр Павелецкого направления.
Вагон получил серьезные повреждения. При этом, как уточняет Baza, никто из около 30 пассажиров, находившихся в вагоне, не пострадал. Из-за происшествия было задержано несколько поездов. К пяти часам утра движение полностью восстановили.
В данный момент расследованием инцидента занимаются сотрудники транспортной прокуратуры.
В ноябре 2024 года сообщалось, что в Московской области электричка столкнулась с асфальтоукладчиком. ЧП произошло в городском округе Щелково.