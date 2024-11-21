Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:55, 21 ноября 2024Россия

Под Москвой электричка столкнулась с асфальтоукладчиком

В Подмосковье электричка столкнулась с асфальтоукладчиком
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Подмосковная полиция»

В Московской области электричка столкнулась с асфальтоукладчиком, который производил работы на переезде. Об этом в Telegram-канале сообщила подмосковная полиция.

По информации ведомства, ЧП произошло в городском округе Щелково около 04:30, на железнодорожном переезде у платформы Воронок. После столкновения один из вагонов электропоезда сошел с рельсов.

«В результате происшествия первый вагон электрички сошел с рельс, пострадал водитель асфальтоукладчика, он госпитализирован. Движение на ветке Ярославского направления перекрыто полностью», — уточнили в полиции.

Для ликвидации последствий аварии направили два восстановительных поезда, уточняет агентство MSK1.RU. Сотрудники Госавтоинспекции также прибыли на место, они устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее жителю Ленинградской области оторвало руку поездом. Мужчина остановил прохожего и рассказал ему о случившемся. После госпитализации медики подтвердили его слова, диагностировав травматическую ампутацию верхней конечности.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Депутаты Госдумы приняли обращение к правительству по миграции

      В российском аэропорту сняли ограничения

      Шеф Пентагона расстроился из-за отказа главы Минобороны Китая от встречи с ним

      Команда подавшего в отставку президента Абхазии будет участвовать в выборах

      Российский офицер захватил секретную карту и устроил засаду на ВСУ

      Захват украинского дрона «Мамонт» в Курской области попал на видео

      Судимый россиянин предложил мужчине купить у него золото и похитил 48 миллионов

      В Британии раскрыли условия Трампа для мира на Украине

      Киев начал усиливать группировку ВСУ под Тернами штурмовиками из числа осужденных

      Пара отказалась от секса на три года и рассказала о результатах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше