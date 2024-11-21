Под Москвой электричка столкнулась с асфальтоукладчиком

В Подмосковье электричка столкнулась с асфальтоукладчиком

В Московской области электричка столкнулась с асфальтоукладчиком, который производил работы на переезде. Об этом в Telegram-канале сообщила подмосковная полиция.

По информации ведомства, ЧП произошло в городском округе Щелково около 04:30, на железнодорожном переезде у платформы Воронок. После столкновения один из вагонов электропоезда сошел с рельсов.

«В результате происшествия первый вагон электрички сошел с рельс, пострадал водитель асфальтоукладчика, он госпитализирован. Движение на ветке Ярославского направления перекрыто полностью», — уточнили в полиции.

Для ликвидации последствий аварии направили два восстановительных поезда, уточняет агентство MSK1.RU. Сотрудники Госавтоинспекции также прибыли на место, они устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее жителю Ленинградской области оторвало руку поездом. Мужчина остановил прохожего и рассказал ему о случившемся. После госпитализации медики подтвердили его слова, диагностировав травматическую ампутацию верхней конечности.