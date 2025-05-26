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12:37, 26 мая 2025Силовые структуры

Россиянин передавал информацию украинским спецслужбам и получил срок

В Ростовской области суд приговорил мужчину к 14 годам за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Ростовской области суд приговорил мужчину к 14 годам за работу на спецслужбы Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСБ России по региону.

Он признан виновным по статьям 30 («Приготовление к преступлению»), 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых
веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») и 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным следствия, Николай Бондаренко, уроженец Луганской Народной Республики, по своей инициативе связался с сотрудниками спецслужб Украины и по их указанию в апреле 2024 года передал им информацию о военных объектах на территории Ростовской области. Эти данные могли быть использованы против Вооруженных сил России.

Кроме того, фигурант получил от представителя украинской спецслужбы инструкцию по изготовлению взрывного устройства, после чего начал приобретать компоненты.

Ростовский областной суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин передал украинской разведке секретные данные.

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