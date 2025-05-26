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16:33, 26 мая 2025Россия

Российские военные поразили размещенное вдоль границы с Курской областью вооружение ВСУ

Минобороны опубликовало кадры уничтожения техники ВСУ вдоль границы с Россией
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Российские военные поразили размещенную вдоль границы с Курской областью технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны опубликовало видео уничтожения вооружения противника в своем Telegram.

По данным оборонного ведомства, орудие ВСУ было замаскировано, его обнаружили российские военные на участке близ российско-украинской границы.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как расчет орудия «Гиацинт-Б» Тульского соединения ВДВ уничтожил технику противника прицельным огнем. Уточняется, что удар был нанесен в ходе ведения контрбатарейной борьбы вдоль границы с Россией.

Ранее было опубликовано видео взятия под контроль Вооруженных сил России села Беловоды в Сумской области. Сообщалось, что российские десантники в ходе разведки вскрыли систему обороны, опорные пункты и огневые средства ВСУ, после чего артиллерия подавила огневые точки и уничтожила пункты управления.

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