Появились кадры взятия под контроль села Беловоды в Сумской области

Минобороны РФ опубликовало видео взятия под контроль Беловоды в Сумской области

Появились кадры взятия под контроль села Беловоды в Сумской области. Видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.

Сообщается, что российские десантники в ходе разведки вскрыли систему обороны, опорные пункты и огневые средства Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего артиллерия подавила огневые точки и уничтожила пункты управления. Часть украинских военных сдалась плен.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России заняли несколько населенных пунктов в Сумской области. Речь идет о селах Владимировка и Беловоды.

В российских силовых структурах рассказали о колоссальных потерях украинских войск.