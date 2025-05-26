Появились кадры взятия под контроль села Беловоды в Сумской области. Видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.
Сообщается, что российские десантники в ходе разведки вскрыли систему обороны, опорные пункты и огневые средства Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего артиллерия подавила огневые точки и уничтожила пункты управления. Часть украинских военных сдалась плен.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России заняли несколько населенных пунктов в Сумской области. Речь идет о селах Владимировка и Беловоды.
В российских силовых структурах рассказали о колоссальных потерях украинских войск.