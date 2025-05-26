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10:15, 26 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о взятии под контроль ВС России двух населенных пунктов в Сумской области

Российские военнослужащие взяли в Сумской области Владимировку и Беловоды
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под контроль в Сумской области два населенных пункта. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

Речь идет о селах Владимировка и Беловоды. Уточняется, что бои за Беловоды продолжались с апреля. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в том числе перебрасывало к данному населенному пункту резервы из Запорожской области.

«Стремительное наступление наших морпехов на направлении Владимировки стало неожиданностью для командования врага. Подразделения морской пехоты "северян" смогли ворваться в это приграничное село и буквально за несколько дней разгромить подразделения элитного 78-го десантно-штурмового полка, Львовской 103-й обр ТрО и 15-го ПОГО (сводное штурмовое подразделение погранслужбы Украины)», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о существенных потерях роты мотоциклистов ВСУ в Сумской области. Информация о создании данного подразделения активно тиражировалась в украинских СМИ.

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