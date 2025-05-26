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08:56, 26 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о крупных потерях роты мотоциклистов ВСУ

«Северный ветер»: Рота мотоциклистов ВСУ понесла потери в Сумской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Рота мотоциклистов 425-го отдельного штурмового полка (ОШП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла крупные потери в ходе боев с Вооруженными силами (ВС) России в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

«Существенные потери понесла рота мотоциклистов 425 ОШП, информация о создании которой активно тиражировалась в СМИ и соцсетях пропагандистами полка», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщается, украинское подразделение потерпело поражение в ходе боев с ВС России в районе села Ободы. Также авторы канала рассказали о поражении частей 425-го ОШП в районе поселка Новый Путь около 12:00 мск 25 мая.

Ранее военный аналитик Евгений Норин оценил в разговоре с «Лентой.ру» возможность нового крупного наступления ВСУ. По его словам, усталость в украинской армии накапливается, но крайне медленно.

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