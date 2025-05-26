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05:39, 26 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

Возможность нового наступления ВСУ оценили

Военный аналитик Норин: ВСУ больше не способны проводить наступательные операции
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не способны проводить масштабные наступательные операции наподобие той, что произошла в Курской области. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный аналитик Евгений Норин.

По его словам, несмотря на относительную стабилизацию фронта в Донбассе, украинская армия по-прежнему испытывает кризис резервов и периодически претерпевает тактические кризисы на отдельных направлениях.

При этом Норин призвал не ждать, что Армия России в ближайшем будущем сможет прорвать фронт на оперативную глубину и радикально ускорить темпы продвижения.

«Усталость в украинской армии накапливается, но крайне медленно. Говорить, что мы стоим в двух шагах от победы, нельзя. Радикально ничего не изменилось», — объяснил эксперт.

Ранее Норин оценил возможные задачи Вооруженных сил России на территории Сумской области. Он полагает, что одной из них является установление огневого контроля над окрестностями регионального центра.

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