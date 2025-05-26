Глава Россотрудничества Примаков: Русский дом в Сирии закрылся

Русский дом в столице Сирии Дамаске временно прекратил свою деятельность, поскольку ситуация внутри республики остается неоднозначной. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, его слова передает ТАСС.

«Русский дом в Сирии прекратил свою деятельность на неопределенное время. Но его работа возобновится, когда ситуация в сфере безопасности позволит этому случиться», — отметил руководитель организации.

10 января Примаков опроверг слухи о том, что Русский дом в Сирии якобы передали Украине. По его словам, посольство России ведет тонкую и сложную работу по сохранению присутствия в Дамаске.

20 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новое правительство Сирии пришедших к власти исламистов может быть свергнуто. По словам американского дипломата, республика «в ближайшие недели может погрузиться в гражданскую войну».