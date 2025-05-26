Сбившего пешехода и покинувшего место аварии курьера осудили в Москве

В Москве суд приговорил курьера, сбившего пешехода и покинувшего место аварии

В Москве суд приговорил к шести годам лишения свободы 32-летнего курьера, сбившего пешехода и покинувшего место аварии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

Мужчину признали виновным по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). После задержания он заявил, что уехал с места преступления, потому что должен был доставить заказ с продуктами.

По версии следствия, осужденный на Осеннем бульваре сдавал назад на своем автомобиле, не заметил пешехода и сбил его. Пострадавшего госпитализировали, но спасти не смогли.

Трагедия попала на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в ведомстве. На кадрах видно, как белый автомобиль сбивает мужчину. А потом виновник ДТП, пока прохожие с пострадавшим ждут медиков, выдает заказ клиенту и уезжает.

Ранее в Свердловской области следователи предъявили обвинение 44-летнему местному жителю, который сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину и ее четырехлетнюю дочь.