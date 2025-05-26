Шура едва не лишился жизни из-за инъекции для похудения

Шура едва не лишился жизни из-за неправильного введения инъекции для похудения

Эстрадный певец Александр Медведев, более известный под псевдонимом Шура, рассказал о страшных последствиях использования инъекций для похудения. На эту тему он высказался в шоу «Секрет на миллион».

50-летний артист признался, что уже пять месяцев борется с лишним весом с помощью специальных уколов. По словам знаменитости, один раз он едва не лишился жизни из-за упомянутой инъекции. Выяснилось, что звезда решил самостоятельно сделать укол, не изучив инструкцию препарата, и сделал это неправильно.

«Я толком не прочитал, как этот шприц действует, что нужно миллиграммы делить. Я его весь!» — посетовал Шура и добавил, что на самом деле шприц с препаратом был рассчитан на введение уколов в течение месяца.

В результате в организме Шуры оказалась огромная доза препарата, вымывающего крахмал и подавляющего аппетит. В конечном итоге его спасли врачи скорой помощи. Несмотря на это, мужчина продолжил использовать уколы для похудения.

В октябре 2024 года Шура рассказал о борьбе с пагубными привычками. По словам музыканта, он не смог самостоятельно справиться с проблемой и обратился за медицинской помощью.