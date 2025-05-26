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12:42, 26 мая 2025Россия

Системы ПВО уничтожили летевший к Москве беспилотник

Мэр Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, сбить беспилотник удалось при помощи систем противовоздушной обороны (ПВО). На место падения обломков уже приехали сотрудники экстренных служб, добавил он.

Какой-либо другой информации мэр не предоставил.

Ранее в этот же день стало известно, что в аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на полеты. Помимо того, план «Ковер» ввели в авиагавани города Иваново. Ограничения на прием и выпуск самолетов также действуют в Калуге с 6:57 по московскому времени.

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