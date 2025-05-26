В аэропорту российского города ввели план «Ковер»

Росавиация: В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Представитель ведомства сообщил о предпринятых мерах безопасности в 9:55.

Кроме того, план «Ковер» ввели в авиагавани города Иваново. Ограничения на прием и выпуск самолетов также действуют в Калуге с 6:57 мск.

Также утром 26 мая приостанавливали работу московские аэропорты Домодедово и Жуковский. Гавани уже работают штатно.

Ранее российские пилоты увидели НЛО в небе недалеко от Москвы. Это был предмет белого цвета и многоугольной формы.