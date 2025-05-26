Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:16, 26 мая 2025Путешествия

В аэропорту российского города ввели план «Ковер»

Росавиация: В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на полеты
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Представитель ведомства сообщил о предпринятых мерах безопасности в 9:55.

Кроме того, план «Ковер» ввели в авиагавани города Иваново. Ограничения на прием и выпуск самолетов также действуют в Калуге с 6:57 мск.

Также утром 26 мая приостанавливали работу московские аэропорты Домодедово и Жуковский. Гавани уже работают штатно.

Ранее российские пилоты увидели НЛО в небе недалеко от Москвы. Это был предмет белого цвета и многоугольной формы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о предложении Киева по новым санкциям против России

    В России объяснили слова Трампа о Путине

    Пользователям одной соцсети подсказали способ заработать

    Иностранная авиакомпания отменила рейсы из российского города

    В России приезжий из Средней Азии поплатился за антимигрантскую символику

    Ячейка исламистов из Нижегородской области выполняла задания польского куратора

    20 украинских беспилотников сбили над российскими регионами

    Сербии не удалось добиться продления газового контракта с Россией на длительный срок

    Литва потребует от Белоруссии компенсацию в миллионы евро

    Политические последствия пощечины жены Макрона оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости