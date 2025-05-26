Способность Армии России разгромить ВСУ в ближайшее время оценили

Военный аналитик Норин: Глубоких прорывов ВС России в Донбассе ждать не стоит

Несмотря на тяжелое поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, они сумели добиться относительной стабилизации фронта в Донбассе и укрепить оборону своих рубежей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный аналитик Евгений Норин.

По его словам, победа российских войск под Суджей в марте 2025 года оказалась серьезным успехом и позволила им проводить операции на территории Сумской области, однако большая часть группировки украинской армии все же успела выйти из намечавшегося окружения.

«В целом ситуация осталась такой же, как и год назад. Вооруженные силы Украины медленно отступают, теряют небольшие участки территории, время от времени переживают тактические кризисы, но не более того», — объяснил Норин.

При этом он убежден, что после поражения под Курском украинская армия больше не способна проводить масштабные наступательные операции, а потому со временем окончательно утратит инициативу на передовой.

«Не стоит думать, что российская армия взяла оперативную паузу. Наступление продолжается, но его темпы невысоки. Осенью прошлого года противник перебросил части с Донбасса для участия в боях за приграничные территории, за счет чего на ряде участков наши войска смогли продвинуться. Насколько получится повторить такой успех сейчас — вопрос», — заключил аналитик.

Ранее Норин оценил возможные задачи Вооруженных сил России на территории Сумской области. Он полагает, что одной из них является установление огневого контроля над окрестностями регионального центра.