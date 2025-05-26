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23:58, 25 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о бунте в рядах ВСУ из-за мирных переговоров с Россией

«Военный обозреватель»: Солдаты ВСУ отказываются выполнять приказы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Вооруженных силах Украины на фоне мирных переговоров с Россией назрел бунт — украинские солдаты отказываются выполнять приказы командования. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на украинские ресурсы.

«Военные отказываются выполнять приказы Киева в преддверии потенциального соглашения о прекращении огня», — говорится в сообщении.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа уличил Украину в желании сорвать мирное соглашение с Россией, заявив, что главе украинского МИД Андрею Сибиге не следует призывать усиливать давление на Москву.

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