ТАСС: ВСУ безуспешно пытаются штурмовать позиции РФ в Сумской области

В Сумской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно пытаются штурмом взять российские позиции рядом с населенным пунктом Рыжевка, однако у них ничего не получается, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Уточняется, что штурмом занимается националистический батальон «Айдар» (признан в РФ террористическим и запрещен). «В среднем противник несет потери по 30-40 человек в сутки», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что украинские солдаты идут на разные ухищрения в попытках сохранить себе жизнь в ходе штурма. По его словам, некоторые из бойцов ВСУ даже притворяются мертвыми.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин ранее заявил, что подразделения Вооруженных сил России добились продвижения на трех участках фронта в ДНР.